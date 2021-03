‘Fossielvrij wonen’ in prachtig parkwijkje, maar wel met een postzegeltuin

Afdrogen en wegwezen: Erica Terpstra­bad verandert in Kiss & Swim bij eerste zwemles in maanden

17 maart NIJMEGEN - Na drie maanden droogte zijn de zwembaden weer deels open. Sinds dinsdag mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles. In verband met corona gelden vooral voor ouders strenge regels. Toekijken aan de waterkant is uit den boze. Alleen halen en brengen mag. Zo verandert het Erica Terpstrabad in Nijmegen tijdens de eerste lesdag van 2021 in een heuse Kiss & Swim.