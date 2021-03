Fotograaf Hans-Peter van Velthoven heeft nóg een passie: ‘Motorrijden was altijd al mijn grote liefde, een weggestopte liefde’

Concerten, ze zijn al bijna een herinnering uit een ver verleden...

,,13 maart 2020 om precies te zijn. Dat was het laatste concert waar ik bij was, Stereophonics in Manchester. Engeland was toen nog niet op slot, de Britse regering liet alles langer doorgaan. Of dat verstandig was, is overigens de vraag. De show werd achteraf bestempeld als een superspread-event, daar had de band het best moeilijk mee.’’