Fotografe werkte voor internationale media en exposeert nu in Nijmegen: haar foto's tonen moedige Afghaanse vrouwen

Nilofar Niekpor Zamani fotografeerde in Afghanistan voor internationale media als The Huffington Post, The Guardian en de BBC. Ze moest vluchten en belandde in opvangkamp Heumensoord. Haar werk is nu te zien in de Lindenberg.