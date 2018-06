Foutje: lantaarnpaal blokkeert voordeur in Nijmegen

Nijmeegse (73) mag weer voor tuintjes zorgen ondanks 'verwaarlo­zing'

17:45 NIJMEGEN - De 73-jarige Durdane Ceylan mag voorlopig toegang krijgen tot haar twee volkstuintjes, in ieder geval totdat in een bodemprocedure over de zaak is beslist. Ceylan werd na 25 jaar de toegang tot haar tuintje ontzegd door moestuinvereniging De Rozentuin, omdat ze onvoldoende voor haar tuintjes zou hebben gezorgd.