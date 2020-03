Foutje: nieuw geplaatste laadpaal moet weg van plek waar supermarkt komt te staan

De plaatsing was 'een foutje': op de plek waar het apparaat nu staat, wordt binnenkort een supermarkt gebouwd. De gemeente Nijmegen erkent dat er iets fout is gegaan. ,,Die paal staat daar inderdaad verkeerd'', geeft een woordvoerder toe. ,,Er is iets mis gegaan in de communicatie.”



Begin mei gaat de bouw van het nieuwe winkelcentrum in Meijhorst van start. Het hele parkeerterrein moet op de schop voor de verbouwing.



Op de plek waar de laadpaal nu staat, herrijst op den duur de nieuwe Albert Hein. Ook wordt er nog een Lidl gebouwd. ,,We zorgen dat de paal nog voordat de werkzaamheden beginnen een ander plekje krijgt'', verzekert de woordvoerder. Waar deze precies gaat komen moet nog duidelijk worden.