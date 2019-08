Foutje: parkeerplek aan Waalkade tòch illegaal

Aanvankelijk laat de gemeente Nijmegen nog weten dat hier parkeren geen probleem is. Maar een uur later zet de gemeente dit weer recht: Foutje, het staat verkeerd op de website van de gemeente. De parkeerplek aan de Waalkade is tòch illegaal.



Het begon met een tweet van Marn Ubbink, met daarbij een foto van de geparkeerde auto’s bij de Lindenberghaven. Was dit de bedoeling?, zo vraagt Ubbink zich af. #zonde. Want dit deel van de Waalkade is net opnieuw ingericht. Met meer groen. Zo is de grote grijze plak asfalt voor het casino waar auto’s konden parkeren, nu een bijna groene ligweide.



Ja, hoor, reageert de gemeente Nijmegen op de tweet: ‘Het is toegestaan om hier te parkeren. Het gaat in dit geval om de locatie Waalkade-evenemententerrein. Auto’s mogen hier parkeren.’ Maar dat statement wordt na een opmerking van oud-journalist van De Gelderlander Rob Jaspers -‘Klopt niet’- na een uurtje weer ingetrokken.