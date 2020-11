Frank Boeijen geeft zestien concerten in Nijmegen: ‘Ik wil tóch spelen, ook voor 30 mensen’

Frank Boeijen heeft vaak zijn theatertoer afgesloten in zijn thuisstad in de Nijmeegse Stadsschouwburg. Twee avonden voor een volle zaal, bij elkaar 1.800 mensen. Dit keer speelt hij zestien keer voor in totaal 480 personen. Binnen twintig minuten waren de concerten in popzaal Doornroosje uitverkocht. ,,Ik wil tóch spelen. Een groot deel van het jaar heb ik thuis gezeten, ik miste het podium.”

Spelen voor zo'n klein publiek. Had u dat verwacht toen u eind van de zomer deze clubtour plande?

,,In september was er meer mogelijk. Zo lang het publiek maar op 1,5 meter van elkaar zat, was het goed. Er konden toen nog een paar honderd mensen in de zaal. We hebben prachtige concerten gehad. Bijvoorbeeld bij 013 in Tilburg. Het publiek zat aan tafeltjes, drankje erbij, dat zag er mooi uit. Een soort nachtclub.”