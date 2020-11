Frank Boeijen in actie voor in brand gestoken café ’t Paleis: ‘Help Frank uit de brand’

NIJMEGEN - Frank Boeijen komt in actie voor ‘t Paleis, het café in de Nijmeegse benedenstad dat getroffen werd door een brand. Met een filmpje waarin hij een aantal bekende liedjes zingt, zoals ‘Zeg me dat het niet zo is’, ‘Zwart-Wit’ en ‘Kronenburgerpark’ natuurlijk.

Het optreden is zaterdagavond te zien via een online streaming op sociale media. Boeijen treedt samen op met Ger Hoeijmakers. Verder is ook Penelope Janssen met haar band van de partij.

Boeijen: ,,We wilden iets doen voor Frank ( Frank van de Laak, eigenaar van 't Paleis-JvG). Maar je kunt nergens optreden, ook op straat niet. Zo ontstond spontaan het idee van het filmpje dat we deze week hebben opgenomen. Om Frank een hart onder de riem te steken, het gaat om het gebaar. Maar we willen ook geld ophalen voor een nieuw kunstwerk in het café, want een aantal schilderijen is helemaal of gedeeltelijk verbrand,” zegt de Nijmeegse zanger.

Stamkroeg van Frank Boeijen

Boeijen vindt het verschrikkelijk wat er twee weken geleden is gebeurd bij 't Paleis, zijn stamcafé. De brand is aangestoken, zo blijkt uit camerabeelden. Boven het café wonen studenten. Het is allemaal goed afgelopen, niemand raakte gewond. ,,Toch schokkend.”

't Paleis is zijn stamkroeg, na een optreden gaat Frank Boeijen er altijd nog wat drinken. Dat doet hij al jaren, hij komt er al sinds het begin in 1992, zegt hij. Kroegbaas Frank van de Laak is een goede vriend geworden van hem.

Om het filmpje zaterdagavond om 20.00 uur te kunnen bekijken, wordt een donatie gevraagd.