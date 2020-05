Frank Boeijen kent geen vrije tijd: ‘Ik ben altijd op zoek naar een lied’

,,Vrije tijd bestaat voor mij niet. Elke dag ben ik met muziek bezig, dus wat is vrije tijd? Ik ben altijd op zoek naar een lied, naar schoonheid, verdriet, pijn, liefde, vriendschap, de dood. En dat probeer ik te vertalen naar een nummer. Alles wat ik doe, staat in dienst van de muziek.”

Maar nu is alles anders. ,,Klopt, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Gelukkig is er muziek om naar te luisteren en om te maken.”

En er is tijd om uitgebreid de krant te lezen.

,,Daar maak ik sowieso elke dag tijd voor. Kranten lezen is een soort verslaving, al veertig jaar. Toen ik op kamers ging wonen, was het eerste wat ik deed een abonnement nemen op de Volkskrant. Later kwam daar het NRC bij. Verder koop ik vaak Trouw en De Gelderlander, voor het lokale nieuws. Kranten lezen ontspant me. En ik wil graag op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt, want dat gebruik ik ook voor mijn muziek.”