Frank Boeijen over zijn nieuwe album: ‘Sommige nummers zijn eerder geschreven dan corona en lijken er toch over te gaan’

Column Marcel Rözer De Triavium-man had inmiddels zijn ambtenaren­mas­ker opgezet

Ze gingen schaatsen want het Triavium was weer open. Toon van 9 was opgetogen. Hij ging met zijn moeder tijdens de lockdown naar een ijsbaan in Duitsland, waar iedereen zwierde alsof corona een biertje was. Toon liet een Elfstedenmentaliteit zien. En een hoofd stralend van gezonde frisheid waar een virus bang van wordt.

26 januari