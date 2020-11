Frank Boeijen volgende maand zestien keer in Doornroosje

De zestien optredens in acht dagen zijn een aanvulling op de clubtour die Boeijen eind augustus aankondigde en die door het sluiten van de theaters deels moest worden gecanceld. Ook door de twee geplande concerten in De Vereeniging is inmiddels een streep gezet. Het concert in Zwolle is juist uitgebreid met extra shows, zodat toch iedereen die een kaartje had gekocht een optreden kan bezoeken.



Nieuw materiaal

Op de website van het poppodium belooft Doornroosje optredens in een unieke, intieme sfeer. Naast zijn bekende nummers als Zeg me dat het niet zo is, Kronenburg Park en het weer actuele Zwart-Wit, brengt Boeijen ook nieuw materiaal zoals De Verlaten Stad op de planken. Dat laatste nummer schreef hij onlangs en gaat over deze coranaperiode waarin we leven.



In een interview met deze krant zei eerder over de clubtour: ,,Met een lege agenda en geen verdere verplichtingen was er alle tijd om aan nieuw materiaal te werken. Het was een bijzondere tijd waar we later nog vaak aan terugdenken. De teksten floepten er zomaar uit.”



Ger Hoeijmakers

Tijdens de clubtour wordt de tweede gitaar bespeeld door Ger Hoeijmakers, met wie hij in de jaren tachtig De Verzoening maakte. ,,Het worden allemaal intieme liedjes voor twee gitaren. Dat kan ook gemakkelijk, want ze zijn allemaal ooit op één gitaar geschreven. Pas daarna zijn ze helemaal aangekleed met nieuwe arrangementen. Nu gaan we dus weer terug naar de bron.”



De eerste twee concerten staan gepland voor 12 december, de laatste voor 29 december. Het concert op zondag 27 december om 21.30 uur is ook te bezoeken via een livestream.