Frans en Korrie wonen met hun depressieve dochter in een vesting na terreurzomer: ‘Oud en nieuw wordt spannend’

,,Deze apparatuur wordt gebruikt voor ministeries en in gevangenissen”, zegt Frans, die om enige privacy te houden, niet met zijn achternaam in de krant wil. Iedereen die langs de camera komt, is haarscherp in beeld. Dag of nacht, dat doet er niet toe. Die degelijkheid is terug te vinden in alle beveiliging van het huis. ,,Ik heb geen concessies gedaan.” Alles is ‘hufterproof’ en ‘high end’. De kosten lopen ‘in de vijf cijfers’.