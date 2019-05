Fred's driewieler is gestolen, en daarmee zijn vrijheid

Bovendien denkt Overweg dat de dader weleens vlakbij kan zijn geweest, toen hij de fiets buiten zette. ,,Er zat iemand op het bankje, hier op het plein. Die heeft natuurlijk gezien dat ik even naar binnen was. Toen mijn fiets weg was, was die man ook verdwenen.



Ik kan me niet goed herinneren hoe hij eruit zag.” Verschillende buren opperen dat er camerabeelden moeten zijn van de dader. ,,Het valt inderdaad op: iemand op een driewieler. Hij kan hier niet in een auto zijn geladen, want het was half drie en dan zijn de road barriers omhoog. Maar ik weet niet of die camera's continu alles registreren.”



Overweg heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie. ,,Omdat ik slecht ter been ben, kan ik niet naar het bureau. Online lukte me ook niet. Ik heb opnieuw gebeld en nu zeiden ze dat ze iemand langs kunnen sturen. Dat hoop ik dan maar.”



De driewieler is verzekerd, dus Overweg heeft recht op een nieuw exemplaar. ,,Dat zal alleen deze zomer niet meer lukken, zo snel gaat dat niet. In de tussentijd kan ik niet naar de Ooijpolder of naar de goedkopere supermarkten. Dat is niet fijn met een AOW’tje.”



De Nijmegenaar hoopt dat iemand zijn fiets ergens ziet. ,,Maar ik vrees dat hij al ergens in Oost-Europa is.”