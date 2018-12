Fred Zeller overleefde de holocaust dankzij de Nijmeegse rabbijn Salomons

Zo ten einde raad waren de Duitse joden in 1938. Het was inmiddels zonneklaar dat het voor hen levensgevaarlijk was. Zeker na de Kristallnacht op 9 november toen in heel Duitsland joodse mensen werden aangevallen, soms zelfs vermoord en hun bezittingen vernield.



Maar tegen die tijd wilden de omliggende landen nauwelijks nog vluchtelingen toelaten. Vooral omdat er in de jaren ervoor al zo veel joden en socialisten de grens waren overgestoken. De Nederlandse regering redeneerde: we hebben zelf een economische crisis en grote werkeloosheid, we kunnen er niet meer mensen bij hebben.