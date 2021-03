Freestyle-skiester en influencer Isabelle Hanssen schreef een openhartig blog: ‘Ik moet alles zelf regelen’

Ook zorg over drukte in natuur bij Nijmegen: ‘Loslopende hond moet op het pad blijven’

11 maart NIJMEGEN / MOOK / BERG EN DAL - Met zorg kijken ook boswachters rond Nijmegen naar het komende voorjaar: voor veel dieren is het de tijd van broeden of kleintjes krijgen, maar dit jaar gaat dat samen met een ongekende drukte in de natuur. Boswachters zien wandelaars door heide struinen of honden buiten de paden rennen, wat voor wilde dieren fataal kan zijn.