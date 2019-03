Frontale botsing op de Waal bij Lent, 160 passagiers veilig aan wal, treinverkeer stilgelegd

Waalbrug Nijmegen woensdag­nacht volledig afgesloten

19 maart NIJMEGEN - De Waalbrug in Nijmegen is in de nacht van woensdag op donderdag afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen. Woensdagavond vanaf 21.00 uur kunnen auto’s niet meer over deze belangrijke verkeersader. De afsluiting duurt tot donderdagochtend 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de Oversteek, de andere brug over de Waal. Fietsers en voetgangers kunnen de Waalbrug nog wel blijven gebruiken.