Fundaparel: benedenwoning in Nijmegen met bijzondere doorkijkjes, hoeken en zitjes

Column (Ge)donderdag ‘Vis? Vis? Je gaat toch geen dooie vis eten!?’ Doe mij nog maar een bakkie met kwark’

We hebben het weer gehad. Als het goed is, tenminste. Zijn er vorige week mee teruggekomen uit Edinburgh, Schotland. Mij stond een fijner souvenir voor ogen toen we een klein weekje in de stad van onze dochter op visite gingen.