‘Fusie Dominicus en Kandinsky College nog lang geen uitgemaakte zaak’

Pasen in coronatijd: Nijmeegse parochie zet film over kruisweg­sta­ties op YouTube

2 april NIJMEGEN - Pasen staat voor de deur en omdat de kerken in Nijmegen en omgeving zich aan de coronamaatregelen houden, kan niet iedereen een dienst of viering bijwonen. De Heilige Stefanusparochie in Nijmegen heeft daarom een film gemaakt over de kruiswegstaties die op YouTube is gezet.