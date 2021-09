Ga naar Nijmegen, zegt The Times: een stad die een held is in het promoten van een gelukkiger en gezondere levensstijl

Een kleine internatio­na­le ‘food community’ bloeit op in Nijmegen door blogger Olesia Bobko

24 september NIJMEGEN – Binnen iets minder dan anderhalf jaar heeft foodblogster Olesia Bobko (27) een kleine gemeenschap gecreëerd op haar Instagram-account Taste Nijmegen. In eerste instantie bedoeld voor internationale studenten en expats die in coronatijd in Nijmegen waren gestrand, in de tussentijd heeft ze 5.800 volgers. Waaronder ook veel Nijmegenaren die nieuwe tentjes in de stad willen ontdekken.