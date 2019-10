Gaat jouw ziekenhuis 20 november staken? Ziekenhuizen overleggen nog met de bonden

Vakbonden gaan nu eerst in overleg met de actiecomités in de ziekenhuizen om een inventarisatie te maken van de actiebereidheid onder het personeel. Naar verwachting wordt pas over enkele weken bekendgemaakt welke ziekenhuizen meedoen. Maar daar zullen zeker ziekenhuizen in Gelderland bij zitten, zeggen woordvoerders van vakbonden CNV, FNV en NU91. ,,Zeker de helft van de ziekenhuizen in het land doet mee, verwachten we.”

Beter bod

Estafette-acties

Sinds juni zijn al estafette-acties bezig in Nederlandse ziekenhuizen, waarbij telkens één ziekenhuis een dag een zondagsdienst draait. Ziekenhuizen in deze regio hebben daar niet aan mee gedaan. ,,Maar dat zegt niets over de actiebereidheid in deze ziekenhuizen. En de werkdruk is overal in het land groot, ook in Gelderland”, zegt Abhilash Sewgobind van vakbond NU91.