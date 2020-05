Gasexplosie in een woonwijk: wie vergoedt de schade?

Soms laten mensen zelf hun woning ontploffen. Waarom?

Of in Nijmegen de bewoner in het huis bewust een gasexplosie heeft veroorzaakt, is niet zeker: buurtbewoners melden dat de bewuste man problemen zou hebben. Maar vaak gaat het bij dergelijke incidenten om mensen die in de war zijn.



In veel gevallen wordt al snel gewezen naar de hulpverlening, die niet adequaat gereageerd zou hebben. Lastige is dat het vaak heel moeilijk is om iemand met psychische problemen te helpen, onder meer omdat ze zelf geen ziekte-inzicht hebben.

Gedwongen opname kan alleen als een rechter bepaalt dat er sprake is van gevaar voor de persoon zelf of voor de omgeving. Eventueel kan ook de burgemeester oordelen dat er sprake is van een acute noodsituatie.



Maar probleem is dat een direct gevaar vaak niet zo duidelijk is. Door omstandigheden - een relatie die uitgaat, een verhuizing, een dierbare die overlijdt - kan iemand compleet ontregelen en plotsklaps ander, extreem gedrag gaan vertonen.