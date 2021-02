Gasexplosie Nijmegen: 5 jaar gevangenisstraf geëist, advocaat vraagt vrijspraak

Huurder Hille­kensac­ker moet flat uit wegens overlast

8 februari NIJMEGEN - De bewoner van een flatwoning aan de Hillekensacker in de Nijmeegse wijk Lindenholt moet uiterlijk donderdag zijn woning hebben verlaten. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat woningcorporatie Portaal had aangespannen. De man zorgt voor te veel overlast voor de omwonenden.