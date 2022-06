‘Geallieerden plunderden Nijmegen, die keerzijde van de oorlogsgeschiedenis mogen we niet vergeten’

Let op: winkels in Duitsland zijn donderdag dicht, tankstati­ons wel open

KRANENBURG - Wie van plan is deze donderdag 16 juni boodschappen te gaan doen in Duitsland, kan beter thuis blijven. Donderdag zijn de winkels in Duitsland namelijk dicht vanwege Fronleichnam (Sacramentsdag), een katholieke feestdag. De tankstations zijn wel open.

13 juni