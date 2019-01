Gebeten manager Nijmeegse McDonald’s maakt het ‘goed’

Agenten die in de buurt waren van het filiaal aan de Molenstraat konden de man snel aanhouden. Tegen hem is aangifte gedaan. De politie van Arnhem-Noord berichtte eind december ook al over een bedreiging bij een McDonald’s in het centrum van de Gelderse hoofdstad. ,,Wij zijn een afspiegeling van de maatschappij’’, zegt de woordvoerster van de keten. ,,Wat in de rest van Nederland gebeurt, gebeurt ook bij ons. Al liggen die verhoudingen bij onze filialen in de grote steden wel iets anders dan bij de McDonald’s-restaurants in de provincie.’’