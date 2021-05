Geboren in 1967 en 1968? Dan ligt het Janssen-vaccin vanaf nu voor je klaar: één prik is genoeg

NIJMEGEN - Mensen die geboren zijn in 1967 en 1968 kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een corona-vaccinatie. Anders dan anders is dat ze het Janssen-vaccin krijgen, waarvoor één vaccinatie volstaat.

De oudere vijftigplussers kregen tot nu toe steeds Pfizer of Moderna, waarvoor twee inentingen noodzakelijk zijn. Het RIVM kijkt steeds wat er beschikbaar is aan vaccin en bepaalt op basis daarvan wie wat krijgt.

Janssen was tot nu toe beperkt beschikbaar en wordt ook pas sinds 21 april in Nederland gebruikt. Tot nu toe werd het alleen ingezet voor kleine groepen, zoals ziekenhuispersoneel en patiënten en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg.

Het RIVM meldt dat er nu voldoende Janssen-vaccins worden geleverd om ook grotere groepen er via de GGD's mee in te kunnen enten. De mensen die nu worden opgeroepen - ze krijgen vandaag of volgende per brief een oproep - is een groep van ongeveer een half miljoen mensen. Een deel daarvan is al gevaccineerd maar zal toch een brief krijgen, omdat lang niet altijd centraal is vastgelegd of iemand al een inenting heeft ontvangen. Volgens het RIVM hebben naar schatting 425.000 mensen uit deze groep nog geen vaccin gekregen.

Meer Pfizer beschikbaar

Wie in 1967 of 1968 geboren is, hoeft niet op de brief te wachten maar kan meteen al een afspraak maken via coronavaccinatie via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Wie al een vaccinatie heeft, kan de brief weggooien.

De kans dat het Janssen-vaccin ook voor de mensen uit de latere geboortejaren veel ingezet zal worden, lijkt niet zo groot. Volgens vaccinatiecijfers van de overheid komen er tussen nu en half juni maar 350.000 nieuwe doses beschikbaar. Van Pfizer komen er 2,1 miljoen prikken beschikbaar.

Tweede prik in zomervakantie

Nadeel is dat daar dus twee inentingen van nodig zijn om voldoende beschermd te zijn. Die tweede prik kan, nu de zomervakantie dichterbij komt, voor mensen een probleem zijn, omdat die in de vakantie kan vallen.

Zestigplussers kregen en krijgen - in Gelderland worden er velen pas begin juni voor de eerste keer gevaccineerd - AstraZeneca, waar de interval tussen de eerste en tweede prik 12 weken was. Dat betekende dat veel zestigplussers uit Gelderland niet volledig beschermd de zomervakantie in zouden gaan. De Gezondheidsraad heeft nu bepaald dat die termijn teruggebracht kan worden.

Wel is één prik voldoende voor een coronapaspoort, dat komende zomer toegang geeft tot landen in het buitenland. Het RIVM zegt echter dat de tweede prik wel dringend wordt aangeraden.

