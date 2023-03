Gebroeders van Lymborch krijgen vaste plek in Valkhof Museum

,,Dit tijdperk komt straks terug in het museum”, zegt Saam. ,,Met stukken uit onze eigen collectie en bijzondere bruiklenen kunnen we de rijkdom van die periode in Nijmegen laten zien. Originele schilderingen van de kunstenaars hebben we niet in bezit maar met moderne media en middelen kunnen we wél tonen hoe bijzonder hun werk is. Ook zijn we bezig met het verwerven van een blad uit een manuscript dat uit de omgeving van de gebroeders komt.”



Het pand van het Valkhof Museum aan Kelfkensbos wordt grondig verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Bij het herinrichten wordt ook de historische collectie vernieuwd en op hedendaagse wijze gepresenteerd.



Het Valkhof Museum gaat in 2025 weer open. Er is een tijdelijk museum in de voormalige ABN Amro aan het Keizer Karelplein.