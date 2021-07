Gedoe om vaccineren en testen voor vakantie: zoeken naar een plek om op tijd te kunnen gaan

De afsprakenlijn van de GGD krijgt veel telefoontjes te verwerken van mensen die hun prikafspraak willen vervroegen. Dat kan waarschijnlijk pas vanaf begin volgende week.



Of de mensen sneller geprikt willen worden omdat ze eerder op vakantie willen uit angst dat Nederlanders door de oplopende besmettingen niet meer welkom zijn in het buitenland zijn, kan de GGD niet zeggen.

Let op de eisen per land

De schoolvakantie in het midden van Nederland (waaronder Achterhoek, Ede, Betuwe) en de regio Nijmegen en Maas en Waal begint komende zaterdag. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat het testen voor een eventuele buitenlandse vakantie regelt, raadt iedereen aan goed naar de eisen te kijken die het land van bestemming stelt.



Het is ook verstandig zo snel mogelijk een testafspraak te maken, omdat sommige locaties snel vollopen. ,,Maar als je je zoekgebied wat groter maakt, is er nog wel plek”, meldt een woordvoerder van het ministerie. ,,En er komen nog steeds nieuwe testlocaties bij, dus het heeft zin elke dag even opnieuw te kijken.”

Klok begint te lopen op moment van testen

Ook is enige flexibiliteit in de vertrekdatum handig. Belangrijk om te weten, stelt het ministerie: op het moment van testen begint de klok begint te lopen.



Vraagt een land om een negatieve test die niet ouder is dan 48 uur, zoals bijvoorbeeld Italië, dan kan het zijn dat als je een PCR-test laat doen je de uitslag pas na 24 uur hebt. En dan heb je dus nog maar 24 uur over om in Italië te komen. ,,Onderweg overnachten zit er dan niet meer in.”

Antigeentest

Maar een land als Italië neemt ook genoegen met een antigeentest, een sneltest waarvan de uitslag binnen drie uur bekend is. ,,Dus dat kun je dan beter doen.”



En dan is het ook nog handig bij het maken van de testafspraak te kijken wanneer je het land van je bestemming, als je met de auto gaat, denkt binnen te rijden, in plaats van te kijken naar je vertrekmoment thuis. Nadeel is dat je bij een eventuele positieve testuitslag die je dan onderweg krijgt voor niks dat hele eind hebt gereden.