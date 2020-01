NIJMEGEN - Bezoekers van het afgelast nieuwjaarsfeest New Years Eve Festival, dat gehouden zou worden in de Pathé-bioscoop in Nijmegen-Noord, wachten nog altijd op geld van organisator Urban Lollyta. Naar schatting gaat het om enkele honderden gedupeerden.

Zij betaalden minimaal 24 euro voor een kaartje. Het nieuwjaarsfeest, waar bekende house-dj's en hiphop-artiesten als de Afro Bro’s en Freddy Moreira zouden optreden, werd medio december geannuleerd.



De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls twijfelde aan de betrouwbaarheid en integriteit van de organisatie en gaf te kennen dat waarschijnlijk geen vergunning verleend zou worden. Daarop besloot Pathé de bioscoop niet langer beschikbaar te stellen voor het New Years Eve Festival.

Lees ook Evenement New Years Eve na Nijmegen ook niet welkom in Olde Beth Lees meer

Quote Ik ben bang dat ze ons met mooie praatjes zoet houden. gedupeerde

Geld terugbetalen

Ter elfder ure probeerde Urban Lollyta het evenement naar Wehl te verplaatsen, maar dat bleek niet mogelijk. ,,De organisatie beloofde daarop geld terug te storten aan de gedupeerden’’, zegt een 21-jarige vrouw uit Nijmegen.



Samen met een vriendin zou zij naar het nieuwjaarsfeest gaan. ,,We hebben dik 60 euro neergelegd voor de kaartjes. Inmiddels heb ik meerdere malen contact gezocht met de organisatie, maar telkens word ik van het kastje naar de muur gestuurd.”



Zo krijgt ze te horen dat de uitbetaling spoedig volgt of dat het geld zelfs al is overgemaakt. ,,Maar ik heb nooit iets mogen ontvangen. Ik ben bang dat ze ons met mooie praatjes zoet houden, maar dat ik van het geld niets meer terug zie.”



Een 24-jarige man uit Elst komt met eenzelfde verhaal. ,,Ik heb de organisatoren misschien wel tien keer benaderd. Aanvankelijk waren ze vriendelijk, beloofden ze snel geld over te maken, maar inmiddels reageren ze niet eens meer.”

‘Via een derde partij’

Aan De Gelderlander laat Urban Lollyta weten dat aan gedupeerden inmiddels is gemeld dat het allemaal iets langer duurt dan de verwachting was. ‘De eerste betalingen zullen deze week worden voldaan worden. De financiën wordt door een 3e partij uitgekeerd. Dat is niet in ons bezit helaas’, meldt de organisatie.



‘Gelukkig is aan ons dus beloofd dat het deze week goedkomt. Uiteraard vinden we het vervelend dat een deel van de klanten een week langer moet wachten op het retourneren van hun aangekochte ticket. Daarvoor excuses.’

Balen