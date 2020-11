Geen boetes bij Nijmeegse coronademonstratie: ‘Schandalig, honderden mensen hielden geen afstand’

Noodopvang voor daklozen in Nijmeegse Jan Massinkhal

13 november NIJMEGEN - Niemand hoeft in Nijmegen buiten te slapen. In de Jan Massinkhal is een noodopvang ingericht met 50 bedden. Alle daklozen, ook mensen zonder documenten en dakloze arbeidsmigranten, kunnen daar sinds woensdag terecht om te slapen, douchen en eten.