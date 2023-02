Géén boetes in Nijmegen-centrum, boa’s staken twee dagen voor meer loon: ‘100 euro per maand erbij’

Vertrek­kend directeur Heleen Wijgers: ‘De Stevens­kerk verbindt alle Nijmegena­ren’

NIJMEGEN - Ze is kunsthistoricus én zakelijk onderlegd. Daarom werd Heleen Wijgers in 2013 gevraagd als directeur van de Stevenskerk. Haar grote verdienste is dat ze het icoon van Nijmegen nieuw leven heeft ingeblazen. Ze neemt nu met een gerust hart afscheid.

5 februari