Geen cel meer voor 18-jarige voor rol bij brute woningoverval in Nijmegen

ARNHEM/ NIJMEGEN – Voor zijn aandeel in een brute woningoverval in Nijmegen, eind februari, hoeft een inmiddels 18-jarige Nijmegenaar niet meer de cel in. De kinderrechter acht niet bewezen dat hij een hoofdrol heeft gespeeld bij de overval op een jong gezin, maar denkt dat hij slechts een bijrol vervulde: als chauffeur van de échte overvallers.

Daarom valt de straf veel lager uit dan de door het openbaar ministerie geëiste anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het vanmiddag uitgesproken vonnis luidt: 180 dagen jeugddetentie, waarvan 74 voorwaardelijk. Die straf heeft hij inmiddels in voorarrest uitgezeten, dus komt hij vrij.

Klauwhamer

Bij de woningoverval werd de 33-jarige Daniel Wienke met een klauwhamer op zijn hoofd geslagen; hij overleefde de aanval ternauwernood. Zijn vrouw, 21 weken zwanger, werd door de twee gemaskerde overvallers in de houdgreep genomen. Wienke is mede-eigenaar van de bekende Nijmeegse skatehal Waalhalla. De verdachten hadden het voorzien op de dagopbrengst die hij mee naar huis genomen had.

Wienke heeft bij de rechtbank verklaard één van de verdachten te hebben herkend aan zijn ogen, stem en loopje. Het was een jongen die hij in 2009 als 8-jarige jongen skate-les had gegeven en kort voor de overval in Waalhalla weer had gezien. Maar de verdachte ontkent dat hij ook maar een voet in de woning heeft gezet. De kinderrechter houdt het nu op een kleiner aandeel: hij bestuurde de auto, wist van het plan om Wienke en zijn gezin te overvallen en deelde in de buit. Dat maakt hem medeplichtig.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens de rechter is de jongen verminderd toerekeningsvatbaar. Behalve de al uitgezeten celstraf, krijgt hij elektronisch toezicht via een enkelband opgelegd, dient hij verplicht een behandeling te ondergaan en moet hij nog twee werkstraffen verrichten die hem eerder voorwaardelijk waren opgelegd. Anders dan de officier zag de rechtbank onvoldoende bewijs dat de jongen ook vijf berovingen op maaltijdbezorgers in Nijmegen heeft gepleegd; daarvan is hij daarom vrijgesproken.