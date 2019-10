Geen drones meer boven gevangenissen na incidenten met gedropte smokkelwaar

PvdA wil Kamerdebat over dreigend ‘zorgin­farct’ na miljoenen­ver­lies Pluryn

15:25 DEN HAAG/ NIJMEGEN - Het dreigende ‘zorginfarct’ kan alleen worden aangepakt als de ministers en staatssecretaris voor zorg meer de regie nemen. En minder taken afschuiven op bijvoorbeeld gemeenten. Om dit te benadrukken, heeft de PvdA opnieuw een debat in de Tweede Kamer aangevraagd. Directe aanleiding is het miljoenenverlies van Pluryn.