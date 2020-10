Geen éxtra coronamaatregelen betekent volgens Nijmeegse arts: ‘Weer een week verloren’

Een doodsmak, elf dagen ziekenhuis: Lisanne weet niks meer. Maar waarom zijn haar earpods weg?

23 oktober Dinsdag 28 juli 2020, 20.00 uur: een warme zomeravond in coronatijden. Zal ik gaan hardlopen of skeeleren? Lisanne Peters wil fit blijven en kiest voor het laatste, want hardlopen heeft ze de avond ervoor al gedaan. Die keuze verandert haar leven voorgoed.