Geen extra parkeerplek bij Waalkade

video 'Verboden' schrijver in Mein Kampf

23 januari GROESBEEK - Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek heeft bij toeval een historische curiositeit ontdekt: de in 1943-1944 in Nijmegen (Thieme) gedrukte vertaling van Hitlers Mein Kampf (Mijn Kamp) is in de rug verstevigd met stroken papier uit de toen door de nazi's verboden roman De Buddenbrooks van Thomas Mann.