Geen geld meer voor zwarte gaten: beroemde Nijmeegse astronoom sluit vertrek niet uit

Overburen Peter werkt naast spoorbrug en onder de fietsbrug: ‘Spoortoren katapul­teert me zó terug in het verleden’

10:13 NIJMEGEN - Direct uitzicht op de overburen? Dat levert gewild of ongewild een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week: Peter Daanen (61). Hij werkt náást de Nijmeegse spoorbrug, onder een fietspad én tegenover de Waal.