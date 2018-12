Geen Gele Hesjes vandaag op straat in Nijmegen uit angst voor kaping van links of rechts

NIJMEGEN - De voor vandaag aangekondigde demonstratie van de Gele Hesjes in Nijmegen gaat niet door. Woordvoerder Danny Cornelissen heeft die via de besloten Facebookpagina afgeblazen. ,,We zien aankomen dat het een links of rechts verhaal wordt en dat willen we niet.’’

Als links of rechts de Gele Hesjesbeweging kaapt, wordt het nooit de brede beweging die Cornelissen - en zijn vrienden van Gele Hesjes Nederland - voor ogen staat, legt Cornelissen uit. Nijmegen was met Den Haag en Maastricht bij de eerste drie steden waar de Gele Hesjes in Nederland de straat op gingen. Zaterdag 1 december deden iets meer dan veertig mensen mee aan de demonstratieve tocht door de Nijmeegse binnenstad.

De tweede op zaterdag 8 december trok meer dan zestig mensen. ,,En onderweg heb ik nog veertien hesjes uitgedeeld aan mensen die zich bij ons aansloten’’, zegt Cornelissen. ,,Hele families, met kinderen. Mijn eigen kinderen waren er ook’’, zegt Cornelissen. ,,Een veteraan. Drie scootmobielen reden mee. En voorop liep een man op krukken.’’

Nijmegen Rechtsaf

En dan toch vandaag geen tocht door de Nijmeegse binnenstad. Terwijl in andere steden - waaronder Arnhem - wél Gele Hesjes de straat op gaan. Cornelissen bestrijdt dat het besluit te maken heeft met de stickers van het extreemrechtse Identitair Verzet die bij de demonstratie van afgelopen zaterdag in Nijmegen zijn uitgedeeld. ,,Stickers? Ik heb geen stickers gezien. Anders had ik er wel een eind aan gemaakt’’, briest hij.

,,Ik heb eerder opgeroepen dat je mag meelopen als je tegen Rutte 3 bent’’, zegt de Nijmegenaar. En dan kunnen best individuele leden van een groep als Nijmegen Rechtsaf of Pegida meelopen, maar de groep als zodanig is niet welkom, stelt hij. ,,Daar willen we niet mee geassocieerd worden. Trouwens ook niet met linkse groepen of politieke partijen als de SP.’’

Nieuw plan

Aan strijdlust heeft hij niet ingeboet. ,,Volgende week zaterdag zijn we er ook gewoon weer’’, zegt Cornelissen. ,,Met een nieuw plan, waarover goed is nagedacht. En misschien is dat dan niet in Nijmegen, als het hier niet goed van de grond komt. Maar in een andere provincie, of in een andere stad in Gelderland. Dat we bijvoorbeeld aansluiten bij Arnhem of Apeldoorn.’’