Geen getiktok van padelbanen in Goffertpark, tenzij een proefproject tóch slaagt

NEC verliest in bizar spektakel­stuk na strafschop­pen van Feyenoord in KNVB-be­ker

NEC is na een heroïsch gevecht uitgeschakeld in de KNVB-beker. De Nijmeegse club verloor in de achtste finales na een ongekend spektakelstuk met acht doelpunten (4-4) na strafschoppen van Feyenoord.

3:14