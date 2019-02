Geen gewonden bij grote brand in studentenhuis aan Groesbeeksedwarsweg in Nijmegen

Volgens de politie was er niemand in het huis aanwezig toen de brand uitbrak. Omwonenden zeggen dat het pand op de hoek van de Groesbeeksedwarsweg en de Fort Kijk in de Potstraat een studentenhuis is waar vier mensen wonen. Een buurvrouw zag rook en belde de brandweer. Al snel daarna sloegen de vlammen uit de zijkant.



De brandweer werd om 19.05 uur gealarmeerd voor de brand en heeft de grootste vlammen al vrij snel kunnen doven maar had het vuur nog lange tijd niet onder controle. Brandhaarden waren er nog in vloer, dak en de muur waardoor het vuur naar het buurpand is overgeslagen. De brandweer moest slopen om het vuur daar te bestrijden. De bewoners van het buurpand zijn geëvacueerd.



Rond 22.00 uur was de brandweer nog druk bij het pand. Met behulp van twee hoogwerkers worden de dakpannen van het pand gehaald, omdat gevreesd wordt nog ergens een brandhaard aan te treffen.



De brand is tot in de verre omtrek te ruiken. Er staan veel mensen op straat te kijken.



Over de oorzaak van de brand is niets bekend.