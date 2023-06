Geen haaruitval en misselijkheid meer: 65 miljoen voor onderzoek nieuwe kankerbehandeling

Lot (31) en William vielen als een blok voor elkaar, maar nu gaat ze dood: ‘Wat zou ik graag meer tijd met hém hebben’

Ze ontmoeten elkaar op een strand in Jamaica. Zien elkaar nog geen twaalf uur en behalve goede gesprekken en een afscheidsknuffel gebeurt er niets. Maar het zaadje is geplant. Het zaadje van een liefde die nooit meer over gaat, zelfs niet nu Lot Berkhout (31) uit Arnhem binnenkort zal sterven aan kanker.