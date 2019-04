Geen houden aan als de Stevenskerk in Nijmegen eenmaal brandt

Kerkbestuurder Henk Postema is er zelfs stellig over. Staat de Stevenskerk eenmaal in brand, dan is blussen niet of nauwelijks mogelijk. ,,Want de brandweer kan er simpelweg niet bij. Het kerkplein biedt nog net ruimte voor de commandowagen, maar zeker niet voor een ladderwagen. Als het in het dak slaat is de afspraak dat de brandweer de kerk gecontroleerd uit laat branden.’’