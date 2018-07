Geen luchtmetingen na stank bij brand

NIJMEGEN - De stank die vrijkwam bij de brand in de nacht van zondag op maandag bij een bedrijf aan de Westkanaaldijk in Nijmegen, is voor de brandweer geen aanleiding geweest om metingen te verrichten. Dit zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

,,Er zijn wel meldingen van stank binnengekomen’’, vertelt zij. ,,Maar dat die met de brand te maken hebben, staat niet vast. Het zou goed kunnen, want het was windstil vannacht en dan blijft de rook lang hangen.’’

De eerste melding van brand aan de Westkanaaldijk langs het gelijknamige industrieterrein tussen Nijmegen en Weurt, kwam om ongeveer 01.45 uur. Een halfuur later is opgeschaald naar een 'zeer grote brand'. Die was bij Autoparts Nijmegen, dat auto's demonteert en onderdelen verkoopt en is gehuisvest middenin een bedrijfsverzamelgebouw.

Rook

Edwin Heesbeen is met zijn Edwin Auto Detailing (,,dat is het grondig schoonmaken van auto's, wij gaan verder waar een 'gewone' schoonmaakbeurt ophoudt’’) op de hoek van het bedrijfsverzamelgebouw gevestigd. Hij is 's nachts uit zijn bed gebeld vanwege de brand: ,,Ik keek op de camera's in mijn bedrijf en zag helemaal niks door de rook die er hing.’’ Hij is meteen naar de Westkanaaldijk gereden.

De voornaamste schade is die door de rook en de stank, vertelt hij. ,,Auto-onderdelen, waaronder ook banden zijn verbrand. Het stinkt daardoor enorm, ook in mijn bedrijf. De auto's die hier staan - en daar zijn hele mooie tussen - moeten he-le-maal schoongemaakt.’’

Isolatie

De brandweer kon om 04.15 uur het sein brandmeester geven, maar is om 05.30 uur nog terug gegaan naar de Westkanaaldijk, omdat het vuur in de isolatie onder het dak even oplaaide.

Volledig scherm Bedrijfsterrein aan de Westkanaaldijk. © de Gelderlander

Volledig scherm Uitgebrande auto in een van de deuropeningen van het bedrijf. © de Gelderlander