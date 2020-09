Geen nieuwe coronatest mogelijk in 86 van de 100 posten in Nederland: laboratoria overbelast

UpdateNIJMEGEN/ TIEL - Wie een coronatest wil laten afnemen, kan deze week niet terecht in de teststraten van de GGD’s in Nijmegen en Tiel. ‘De teststraten zitten t/m zondag 13 september vol’, meldt de GGD Gelderland-Zuid op de eigen website.

Het probleem speelt niet alleen hier, maar bij 86 van de 100 teststraten in Nederland, zo meldt de landelijke GGD. Een woordvoerster: ,,Het is geen kwade wil, maar er is te weinig capaciteit om te testen in de laboratoria. Dan heeft het ook geen zin om de testen af te nemen.”

Volgens haar liep het niet eerder zo storm bij de teststraten: ,,Heel goed natuurlijk. Als mensen klachten hebben, moeten ze zich laten testen. De regel is ook: vandaag bellen is vandaag of morgen testen. Daarop hebben we al onze inzet op ingericht. Maar dat lukt dus niet meer.”

VWS verantwoordelijk

Volgens de woordvoerster ligt de verantwoordelijkheid voor de laboratoria bij het ministerie van VWS. ,,Wij hebben het aantal testen landelijk verhoogd van 100.000 twee weken geleden naar 180.000 nu, maar te horen gekregen dat verder opschalen niet meer mag. De testcapaciteit in de teststraten zouden we nog wel kunnen ophogen, daar zit het probleem niet.”

Begin september maakte minister Hugo de Jonge vanwege de toen al knellende testcapaciteit bekend dat Duitse laboratoria Nederland zouden bijstaan. Daarvoor waren nieuwe contracten afgesloten. Door de explosie aan testverzoeken blijft de capaciteit echter nog steeds onvoldoende.

Gelderland-Midden

Ook de teststraten in Velp, Arnhem en Wageningen zouden geen plek hebben. Dat meldt Eline Bok, die donderdagochtend een afspraak wilde maken. Een woordvoerder van de GGD in Gelderland-Midden bevestigt het probleem. Wie nu belt voor een test naar het landelijke nummer krijgt ook hier te horen dat de teststraten vol zitten. ,,Misschien dat er op zaterdag nog een paar plekken zijn.’’

Alvast een test plannen voor een dag later, de zondag, gebeurt niet. ,,Vanwege de beperkte capaciteit mogen we de teststraten maar twee dagen vooruitplannen.’’

Noord- en Oost-Gelderland

In de regio Noord- En Oost Gelderland is het ook zeer druk. Signalen dat er niemand meer getest kan worden, zijn daar nog niet binnengekomen. De veiligheidsregio opent zelfs nog een nieuwe teststraat, in Harderwijk. ,,Maar we merken wel dat het enorm druk is’', zegt een woordvoerder. ,,Ook bij ons is het bezoek verdubbeld. Van 5.000 per dag in de afgelopen weken naar nu 10.000 per dag.”

Nijmegen

De GGD probeert mensen die een coronatest aanvragen, nu buiten de regio te laten onderzoeken, waar wel nog plek is. Geneeskundestudent Amanda Dekker wilde zich ook in Nijmegen laten testen, maar kreeg te horen dat ze moest uitwijken naar Uden.

,,Terwijl ik geen auto heb. Ik woon in een huis met acht studenten, van wie er twee al corona hebben. Ik heb milde klachten, en moet eigenlijk snel getest worden, maar dat lukt dus niet eerder dan zaterdag. En dan ook nog in Uden, bijna 40 kilometer verderop. Hoe moet ik daar komen?”