Geen simpel telefoontje: deze leraren fietsen 140 kilometer om hun geslaagde leerlingen te feliciteren

Demonstra­tie tegen racisme in Nijmeegs Goffert­park

13:37 NIJMEGEN - In het Goffertpark in Nijmegen is vrijdagmiddag een demonstratie tegen racisme, naar aanleiding van de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Die stierf in Minneapolis nadat een witte politieman hem minutenlang tegen de grond drukte.