Geen ‘tjakka’ maar wel ‘tjing-tjing’ voor positiviteitsexpert Mark door boek dat beter verkoopt dan Stephen King

18 jaar cel voor broers voor dodelijke schietpar­tij Nijmeegs café Istanbul: ‘Kil en meedogen­loos’

14:49 ARNHEM - De Nijmeegse broers Gjordan (46) en Björn D. (40) zijn donderdag ook in hoger beroep veroordeeld voor de fatale schietpartij in een Nijmeegs café in 2016. Ze krijgen allebei een gevangenisstraf van 18 jaar voor het doodschieten van de broers Najim en Othman Echargui, eveneens uit Nijmegen.