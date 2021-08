Geen treinreizigers dus ook geen klanten: ‘Bang dat het niet helemaal herstelt’

Sanne was de stille kracht van de Nijmeegse hockey­ploeg en jaagt nu op goud op de Spelen: ‘Ze doet het fantas­tisch’

6 augustus NIJMEGEN/MALDEN - De 25-jarige hockeyster Sanne Koolen speelt vandaag om 12 uur de olympische finale. De in Nijmegen geboren verdedigster groeide op in Malden en begon haar carrière bij Union. Vanuit haar omgeving wordt er van afstand hartstochtelijk meegeleefd in haar jacht op goud in Tokio.