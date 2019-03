Geen treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch tot 21.00 uur

Update Verkeersel­len­de Waalbrug merkbaar in avondspits

19:19 NIJMEGEN - De avondspits was goed begonnen in Nijmegen. Door de werkzaamheden aan de Waalbrug stond het verkeer op verschillende wegen in het centrum muurvast. Automobilisten moesten rond 18.00 uur rekening houden met minimaal 20 minuten vertraging.