Geen vervolging voor uitbaatster 'drugscafé' Heideroosje

Nijmeegse mishandeld na instappen van onbekende vrouw in lesauto

16:57 NIJMEGEN - Op de Berg en Dalseweg in Nijmegen is afgelopen vrijdag een 20-jarige vrouw slachtoffer geworden van diefstal en mishandeling. Na haar rijles stapte er een onbekende vrouw achter in de lesauto. Zij kroop over de achterbank en nam twee tassen mee. Toen het slachtoffer dit wilde voorkomen kreeg zij diverse klappen in het gezicht.