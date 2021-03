Geen Vierdaagse en Rammstein, maar Nijmegen stevent af op zomer vol evenementen

Het lijkt een utopie, nu we door corona nog midden in een lockdown zitten. Maar als het vaccineren opschiet, kan deze zomer er zomaar eentje worden die niet veel anders is dan de zomers van vóór corona.



Neem nu Down the Rabbit Hole, het driedaagse festival dat het eerste weekend van juli wordt gehouden bij recreatieplas De Groene Heuvels. Organisator Bente Bollmann heeft nog steeds goede hoop dat het festival, waar steevast zo’n 30.000 bezoekers op afkomen, door kan gaan én dat beperkingen - zoals het houden van afstand - niet nodig zijn.



,,Natuurlijk, het garantiefonds van de overheid - waarbij een deel van de gemaakte kosten bij een annulering worden terugbetaald - is een fijne zekerheid", zegt Bollmann. ,,Maar we zijn optimistisch gestemd. Alles wat mag, willen we doen. We merken dat Nederlandse, maar ook internationale artiesten enthousiast zijn.”