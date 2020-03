Geen water: La Place sluit de deuren, cafés gaan later open

Puzzelen tussen de operaties door, in het Radboudumc is het dagelijkse praktijk

12:14 NIJMEGEN - Een ijsbreker, dat zijn de puzzels die sinds enige tijd op de afdeling Oogheelkunde in het Radboudumc liggen. Kom je snel even ‘een stukje’ leggen, dan heb je vlot een gesprek met een andere collega die ook daar is om te ‘ontstressen’. ,,Even het hoofd leeg maken’’, noemt operatieassistente Lonneke Koenen het, ,,want het werk op de afdeling kan heel hectisch zijn.’’