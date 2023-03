Gekantelde vrachtwagen op A15 staat weer op z'n wielen: snelweg nog dicht tot de middag

‘Ze stuurde me vijf woorden en 263 huilende gezichtjes’

Een geschreven bericht van mijn oudste (8) krijg ik niet zo vaak. Het deed dan ook wat met me toen ze me via de telefoon van mijn lief een appje stuurde. Alsof je kind ineens een groeispurt maakt en nog meer een eigen persoontje wordt, eentje met eigen woorden op een scherm.